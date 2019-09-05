شاهد: انتقاد لمشهد رومانسي من المسلسل الكويتي الجديد “جمان” يتصدر مواقع التواصل

بعد أنطلاق أول حلقات مسلسل “جمان” الذي يشارك فى بطولته كل من نور الغندور، مهند الحمدي، فوز الشطي، هدى صلاح، محمد الدوسري، ليالي دهراب، عبدلله التركماني، فاطمة الطباخ، فاطمة الحوسني، أحمد الهزيم وآخرين وتأليف علياء الكاظمي، ويعرض على شاشة Mbc 1 تصدر معظم الترندات على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

هذا وتداول رواد موقع تويتر مشهد من المسلسل أثار الانتقادات الواسعة بسبب الرومانسية المبالغة لبطل المسلسل حيث ظهر هشام “مهند الحمدي” في أحدث حلقات مسلسل”جمان” وهو يتحدث مع زميلته جمان “نور الغندور” معبراً لأول مرة عن مشاعره نحوها من خلال التلميح بغيرته بسبب مكياجها الثقيل، حيث طلب منها ألا تضع أحمر الشفاه بلون داكن لأنه ملفت للغاية ولا يناسب أجواء الجامعة، لتقوم هي على الفور بإزالته بواسطة منديل مبلل.

وقد بدأ عرض مسلسل “جمان” على شاشة قناة MBC1 أوائل الأسبوع الجاري، وتدور أحداثه في قالب رومانسي مثير حول واقع المرأة الخليجية وعلاقتها بالرجل الشرقي من خلال تناول مجموعة من القصص والحكايات المختلفة التي تغوص في عالم كلا منهما. وهو من تأليف علياء الكاظمي وإخراج خالد جمال. وهو يعتبر التعاون الثاني بين النجم السعودي والممثلة المصرية المقيمة في الكويت بعد تألقهما في شهر رمضان الماضي من خلال مسلسل “دفعة القاهرة” الذي حقق نجاحاً كبيراً.