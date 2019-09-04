بدر خلف.. المكياج والجمال حولاه إلى ظاهرة وقلب الإنترنت بخبر حمله! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - برز اسم الإماراتي بدر خلف مؤخرًا بشكل كبير، ربما بسبب إثارته الجدل بشكل مستمر من خلال نشر فيديوهات يظهر فيها وهو يقدم نصائح في تطبيق المكياج والجمال والاهتمام بالبشرة.

وعلى الرغم من تعرضه للتهديدات بسبب طبيعة الفكر الذي ينشره، والذي يخالف العادات والتقاليد الشرقية، إلا أن خلف لا يكترث ويصر على نشر الفيدوهات "المستفزة" بحسب رأي الجمهور، غير مبالٍ بالنتائج.

مؤخرًا أعلن بدر حمله بصورة على تويتر، البعض أكد أنه يمازح الجمهور، إلا أن آخرين أشاروا إلى أن حمله قد يكون حقيقيًا.

شاهدي الفيديو..