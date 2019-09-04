رانيا يوسف تروج لأحدث أفلامها بالنقاب.. فيديو

متابعة بتجـــــــــــرد: بدأت الممثلة المصرية، رانيا يوسف، في الترويج والدعاية لأحدث أفلامها السينمائية، الذي تظهر في أحد مشاهده وهي مرتدية النقاب.

ويحمل الفيلم الجديد اسم “ليلة حب”، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد مرور 10 سنوات، ليكتشف كل من الآخر أن شخصيته تغيرت تماما.

ويشارك رانيا يوسف بطولة فيلم “ليلة حب”، نور محمود وهبة مجدي ورانيا منصور وسمر جابر وسيف هاني وأميرة الشريف وممدوح الشناوي وأحمد سليم، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق.

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تجدر الإشارة إلى أن الفنانة المصرية أصبحت محل اهتمام الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة، وذلك في أعقاب إثارتها للجدل أكثر من مرة بإطلالاتها الجريئة، كان أبرزها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي.

وكان آخر ظهور مثير للجدل لرانيا يوسف، عندما شاركت مع جمهورها في شهر أغسطس/آب، أحدث جلسة تصوير لها، بعدسة المصور محمود عاشور، وهي مرتدية فيها فستان أرجواني اللون.