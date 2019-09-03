شاهدوا..”يا حبيبي” تريو يجمع سعد الصغير وأوكا وأورتيغا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 08:42 مساءً - نشر الفنان المصري ​سعد الصغير​، الإعلان الترويجي لأغنيته الجديدة “​يا حبيبي​” من ألبومه الجديد “على الماشي”.

وعلق الصغير على الإعلان الترويجي الرسمي للأغنية، عبر حسابه الرسمي على احد مواقع التواصل الإجتماعي عن تفاصيل التحضير للأغنية إذ شاركه في الغناء الثنائي الشعبي أوكا وأورتيغا.

واختار سعد في أغنية “يا حبيبي” من كلمات ​أوكا وأورتيغا​ وداليدا وكاباكا وشيكو وإسلام الإماراتي وتامر النوزهي، والتوزيع لأوكا.

الجدير ذكره ان المحكمة المصرية اصدرت حكماً بحق سعد الصغير بالسجن لمدة عامين مع دفع كفالة تصل قيمتها الى 300 دولار أميركي، وذلك بتهمة التهرب من سداد الضريبة العامة على الدخل لمهنة الغناء والتمثيل، وإخفاء إدارة عمله في الفترة من 2007 إلى 2015 مع عدد من الشركات وكذلك اخفاء ارباحه من الحفلات التي أحياها.