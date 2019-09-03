كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 04:58 مساءً - كشفت دراسة طبية أصدرتها جامعة ” شرق فنلندا ” عن أن نقص فيتامين ” د ” في الجسم قد يؤدي إلى إصابة الإنسان بالالتهاب الرئوي .
وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثيرين فمن المتعارف عليه أن نقص فيتامين ” د ” في الجسم نتيجة عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل كاف يمكن أن يؤدي إلى تشوهات في العظام والأسنان والعضلات .
ولكن الجديد والذي قالته الدراسة أن نقص الفيتامين يزيد من خطر الإصابة بالاتهاب الرئوي بشكل كبير .
وقامت الدراسة على إجراء تجرية طبية ضمت أكثر من 1400 شخص .. وتوصلت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين” د ” معرضون للإصابة بالالتهاب الرئوي بنسبة تصل إلى 2.5 مرة مقارنة مع الأشخاص الآخرين .
وأشارت الدراسة إلى ضرورة إجراء أبحاث إضافية حول نتائج نقص الفيتامين على الصحة العامة نظرا للدور المتنوع الذي يلعبه فيتامين ” د ” في جسم الإنسان .
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة تكشف عن مرض خطير قد يتسبب به نقص فيتامين ” د” في الجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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