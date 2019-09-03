رانيا يوسف بفستان قصير ورسالة ايجابية!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 04:58 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، صورة جديدة لها على حسابها على ”انستغرام”، وجهت من خلالها رسالة إيجابية لمتابعيها تحثهم على الحياة الثقة بالنفس.

وظهرت الفنانة في الصورة التي نشرتها، بفستان مورد “قصير”، وشعر منسدل.