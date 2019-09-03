كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 04:58 مساءً - نشرت الفنانة المصرية رانيا يوسف ، صورة جديدة لها على حسابها على ”انستغرام”، وجهت من خلالها رسالة إيجابية لمتابعيها تحثهم على الحياة الثقة بالنفس.
وظهرت الفنانة في الصورة التي نشرتها، بفستان مورد “قصير”، وشعر منسدل.
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر رانيا يوسف بفستان قصير ورسالة ايجابية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.