الإعلان الأول لفيلم رانيا يوسف "ليلة حب"

نشرت الفنانة رانيا يوسف الإعلان الدعائي الأول لفيلمها الجديد "ليلة حب"، وذلك عبر قناتها الخاصة على موقع "يوتيوب" وكذلك عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر".

وتدور قصة الفيلم في إطار اجتماعي حول مجموعة من الأقارب يتقابلون بعد فترة غياب طويلة تصل سنوات، وهو ما ينتج عنه عدة مواجهات بينهم بسبب الاختلافات التي طرأت عليهم وعلى طباعهم وهو ما يؤدي نشوب العديد من الخلافات.

الفيلم من بطولة رانيا يوسف، هبة مجدي، رانيا منصور، نور محمود، سمر جابر، سيف هاني، وهو من تأليف رانيا البشبيشي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق

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