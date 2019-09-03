تعرف على تفاصيل حفلات تامر عاشور في شهر سبتمبر

يستعد المطرب تامر عاشور، لاحياء حفلين غنائيين خلال شهر سبتمبر الجارى، الحفل الأول بالمنصورة يوم الأحد المقبل، والثاني بمدينة الإسكندرية.
ومن المقرر أن يقدم "عاشور" خلال الحفل مجموعةمتنوعة من أغانى ألبومه الأخير "أيام"، إضافة إلى باقة من أجمل أغانيه الشهيرة التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور.
ويذكر أنه كان طرح الفنان تامرعاشور ألبوم "أيام" يوم 21 مارس الماضى ويضم 12 أغنية، هى "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكايه"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".
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