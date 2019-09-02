شاهد.. فيفي عبده تخطف الانظار بوصلة رقص جديدة!

كتب امير فتحي في الاثنين 2 سبتمبر 2019 11:55 مساءً - شاركت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده جمهورها ومتابعيها، بمقطع فيديو قدمت من خلاله وصلة رقص جديدة على إحدى الأغاني الخليجية.
وظهرت فيفي عبده في الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على انستغرام بفستان سواريه، باللون الأبيض و الاسود و الذهبي.
وعلقت فيفي عبده على الفيديو قائلة: “تحياتي من مصر أم الدنيا لكل اللي بيشوفوا بحبك اوي لاف يو”.
وكانت فيفي عبده قد قالت في مقطع فيديو سابق انها تحب ان تنشر فيديوهات اكثر لكن امر ما يمنعها من ذلك ولا تعلم ما هو.
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