فيديو.. رانيا يوسف تنشر البرومو الأول لفيلم "ليلة حب"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها ومتابعي حسابها بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، البرومو الرسمي للفيلم الروائي القصير الذي تقوم ببطولته "ليلة حب".

فيلم "ليلة حب" تدور أحداثه في إطار الأكشن والتشويق، إذ يلتقي مجموعة من الأقارب بعد مرور 10 سنوات، ويكتشفون كيف أن شخصياتهم تغيرت تمامًا.

الفيلم بطولة رانيا يوسف، ونور محمود، هبه مجدي، رانيا منصور، سمر جابر، سيف هاني، أميرة الشريف، ممدوح الشناوي، أحمد سليم، من تأليف رانيا البشبيشي، سيناريو وإخراج رضا عبدالرازق

