شاهد.. اجواء رومانسية وقبلة بين نيكول سابا ويوسف الخال في تركيا!

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 08:47 مساءً - يقضي الفنانان اللبنانيان يوسف الخال وزوجته نيكول ساب أجازة عائلية حاليا في تركيا. ونشر كل من يوسف ونيكول مقاطع فيديو لرحلتهما عبر حسابتهم على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها انستغرام. وظهر يوسف ونيكول في في احد المقاطع بلقطة رومانسية اثناء استمتاعهم بركوب أحد القوارب ، حيث كانت نيكول تعانق زوجها وتقبله.

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