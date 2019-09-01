شقيقة ممثل الأكشن تايجر شروف تكشف أسراراً جديدة عنه

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

كشفت كريشنا، شقيقة الممثل الهندي تايجر شروف، عن آخر مستجدات حالة شقيقها العاطفية، قائلة إنه غير مرتبط ووحيد مائة في المائة.

خلال ظهورها في أحد برامج الدردشة بواسطة Invite Only ، تحلت كريشنا بالصراحة الشديدة بشأن رغبتها في الانفتاح بشأن علاقاتها على وسائل التواصل الاجتماعي وتناولت علاقة تايجر ، التي قيل إنه يواعد الممثلة ديشا باتاني .

قالت بحسب ما نقله موقع india “بالنسبة لكل تلك الشائعات، لم أفهم أبدًا سبب الضجيج، أنا فخورة بالشخص الذي أتعامل معه، فلماذا أخفي ذلك عن أي شخص”. وعندما طُلب منها أن تتحدث عن علاقات شقيقها العاطفية، والاجابة عن السؤال نفسه ، قالت: “أنت تعرف أنني لا أكذب ، وكم أنا مستقيمة في كل شيء، تايجر أعزب مائة في المائة. “

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وعند سؤالها عن رأيها بشأن أي من صديقات شقيقها، تفضل، قالت: “أنا لا أتدخل في اختياره، تايجر لطيف جدا، لقد كنت في حالة تأهب للغاية. ربما كانت هناك صديقة له لم أوافق عليها. “

كما طلب منها المضيف بالبرنامج أيضًا إكمال الجملة “إذا علمت أن تايجر تعرض للخيانة من صديقته، فقالت: “وكان لدي دليل ، ربما كنت سأضربها”.

يستعد النجم الشاب تايجر شروف لتصوير فيلمه الجديد Baaghi 3 مع الممثلة شرادا كابور، ووفقا لموقع “إنديا توداي”، فإن الفيلم سيكون من إخراج أحمد خان.