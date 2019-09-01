رانيا يوسف تعود من الساحل على غرفة ابنتها

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بفيديو لها من داخل منزلها، لحظة عودتها إليه، بعد غيابها عنه لمدة أسبوع، حيث كانت تقضي إجازتها الصيفية، بالساحل الشمالي.

وعلقت رانيا علي الفيديو وكتبت: «بناتي والبيت وحشوني، تعتبر العطلات أو أي عطلة فرصة عظيمة للتركيز على التقريب بين العائلة.. ومن أعز ذكرياتي هي الأعياد على شاطئ البحر معهم».

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