بنات تامر هجرس الثلاثة يخطفن الانظار

كتب امير فتحي في الأحد 1 سبتمبر 2019 02:48 صباحاً - فاجأ الفنان المصري تامر هجرس متابعيه بنشر صورة تجمعه ببناته الثلاثة عبر حسابه على انستغرام. وانهالت التعليقات على الصورة التي نشرها تامر من جمهوره والتي علق علق عليها بالقول “قوة الحب” فالبعض قال “كلهم حلوين ويخبلوا” وآخرون أشادوا بجمال الصورة. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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