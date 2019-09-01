بالفيديو: إلهام الفضالة تعرض صورها قبل عملية تجميل وتعترف بندمها

نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة فيديو جديد عبر تطبيق “سناب شات ” أعترفت فيه بندمها على إجراء عملية تجميل .

وقالت “الفضالة ” أنها أخطأت حين استخدمت تقنية ” تكساس ” حيث أصاب وجهها بترهلات ، وأن شكلها قبل نحت وجهها كان أفضل بكثير ، وأظهرت عدد من الصور لها قبل إجراء العملية .

وقالت : الحين أبي حنكي يرجع ما اعرف كيف.. فيلر ما في بس صار ترهل.. والله بوريكم صورتي عشان شوفوا حنكي قبل كان حلو وايد.. ما أدري ليه سويت تكساس .

الجدير بالذكر أن الفنانة الكويتية احتفلت مؤخراً بأول حفيدة لها من ابنتها “منى العتيبي “، في حفل استقبال كبير نشرته على لقى رواج كبير على مواقع التواصل الإجتماعي .