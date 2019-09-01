نشرت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة فيديو جديد عبر تطبيق “سناب شات ” أعترفت فيه بندمها على إجراء عملية تجميل .
وقالت “الفضالة ” أنها أخطأت حين استخدمت تقنية ” تكساس ” حيث أصاب وجهها بترهلات ، وأن شكلها قبل نحت وجهها كان أفضل بكثير ، وأظهرت عدد من الصور لها قبل إجراء العملية .
وقالت : الحين أبي حنكي يرجع ما اعرف كيف.. فيلر ما في بس صار ترهل.. والله بوريكم صورتي عشان شوفوا حنكي قبل كان حلو وايد.. ما أدري ليه سويت تكساس .
الجدير بالذكر أن الفنانة الكويتية احتفلت مؤخراً بأول حفيدة لها من ابنتها “منى العتيبي “، في حفل استقبال كبير نشرته على لقى رواج كبير على مواقع التواصل الإجتماعي .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: إلهام الفضالة تعرض صورها قبل عملية تجميل وتعترف بندمها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.