شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل "الأنسة فرح" لـ رانيا يوسف على 4 أجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر صناع مسلسل "الأنسة فرح" للنجمة رانيا يوسف والممثلة الشابة أسماء أبو اليزيد عرضه على 4 أجزاء، حيث إن المسلسل مكون من 90 حلقة، وذلك على غرار النسخة الأمريكية المأخوذ منها العمل، وهو مسلسل "Jane the virgin"، دراما كوميدية رومانسية عرضت على 5 أجزاء.

"الآنسة فرح" مأخوذ من مسلسل أمريكى بعنوان "Jane the virgin" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014، والمسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت واخراج أحمد الجندى والمقرر عرضه فى الموسم الشتوى.

مسلسل "الأنسة فرح" انطلق تصويره الأسابيع الماضية، تحت قيادة المخرج أحمد الجندى وفى نفس الوقت يجرى إنهاء التعاقد مع الفنانين المشاركين فى البطولة بعد الاستقرار على كل من رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلانى، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول ومن المقرر عرضه فى الموسم الشتوى.