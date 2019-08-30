سمية الخشاب تثير الجدل.. هل تزوجت من جديد؟

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 09:51 مساءً - اثارت الممثلة المصرية ​سمية الخشاب​ الجدل بشكل كبير بعدما نشرت صورة جديدة لها ظهرت فيها وهي ترتدي زي الزفاف المغربي، حيث ارتدت القفطان وهي جالسة داخل “الهودج” تماشياً مع كواليس الزفاف المغربي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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