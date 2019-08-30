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كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 09:51 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل إن أحد مدعوي حفل حناء عروس عمر السامرائي ابن الفنان العراقي كاظم الساهر قام بتسجيله.
وظهر العريس في الفيديو وهو يقف إلى جانب عروسه خلال الحفل الذي حفل بالمراسم التقليدية وسط غناء الحاضرين وتصفيقهم وبدا عليه الحماس الشديد.
ويشار إلى أن مصادر مقربة من العائلة أعلنت في وقت سابق أن الفنان وأسرته يستعدون للاحتفال بزفاف ابنه الاصغر اليوم الجمعة 30 أغسطس في أحد فنادق الرباط الضخمة. وأفادت بأن العروس شابة مغربية من أسرة معروفة.
وتوقعت أن يفاجئ كاظم ابنه بأغنية خاصة، لافتة الى أن السيدات سيرتدين خلال مراسم الزفاف القفطان المغربي بينما سيرتدي الرجال الزيّ العراقي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تسريب بطاقات الدعوة… نشر فيديو من ليلة حناء عروس ابن كاظم الساهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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