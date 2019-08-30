شاهدوا.. صفاء سلطان نادمة على زواجها من شخصية أردنية نافذة وتتقدم للزواج من الوليد بن طلال

كتب امير فتحي في الجمعة 30 أغسطس 2019 09:51 مساءً - تحدثت الممثلة السورية صفاء سلطان عن فترة زواجها من شخصية أردنية نافذة، رافضةً الكشف عن إسمها، وأعربت عن ندمها من هذا الزواج.
وقالت سلطان أنها ظلمت نفسها حينما وافقت على الزواج السري من شخصية أردنية نافذة، وأكّدت سلطان أن زواجها كان نتيجة علاقة حب جمعتهما واستمر 5 سنوات، إلا أنها صُدمت في النهاية من هذا الزواج الذي خرجت منه خالية الوفاض.
وخلال حلولها ضيفة على زميلها الممثل السوري باسم ياخور في برنامجه “أكلناها”، طلب منها التقدُّم بالزواج من شخصية غنية جدًا، فاختارت الأمير السعودي الوليد بن طلال، إلا انها أوضحت أن إجابتها من باب الفكاهة وللتخلص من الطبق الذي أمامها.
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