رانيا يوسف تشوق جمهورها لمسلسل جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: نشرت الفنانة رانيا يوسف مجموعة صورًا لها، عبر حسابها على إنستجرام. وارتدت رانيا يوسف فستانا بنفسجي اللون، وعلقت على الصور: "شخصية عمل جديد هيتعرض على قناة MBC، يا ترى حيبقى دور ايه". يذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسلها "مملكة إبليس" عبر منصة شاهد بلس، المسلسل بطولة غادة عادل وأحمد داود وإيمان العاصي ومحمد جمعة ومحمود الليثي وكريم قاسم، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

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