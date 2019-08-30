نرمين الفقي بقبعة "كاوبوي" وجلسة تصوير لنسرين طافش.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

نرمين الفقي

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها، ظهرت فيها مرتدية قبعة "كاوبوي".

أحمد جمال

نشر الفنان أحمد جمال، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة من داخل سيارته.

دانييلا رحمة

نشرت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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شمس

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بفستان قصير.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء زيارتها للعاصمة السورية دمشق، وتحديدا دير صيدنايا، وظهر فيها عدد من النجوم وهم إلهام شاهين، صفية العمري، الفنانة السورية سوزان نجم الدين.

نسرين طافش

نشرت الفنانة السورية نسرين طافش، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

يارا

نشرت الفنانة اللبنانية يارا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها داخل أحد المطاعم.

نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بفستان أنيق باللون البنفسجي.

أسيل عمران

نشرت الفنانة السعودية أسيل عمران، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أثناء زيارتها لمنطقة الأهرامات، بجوار أبو الهول.