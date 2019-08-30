رجاء الجداوي تعبر عن اشتياقها لزوجها الراحل برسالة مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبرت الفنانة المصرية رجاء الجداوي عن اشتياقها الشديد لزوجها الراحل الكابتن حسن مختار.

الفنانة المصرية نشرت صور لزوجها الراحل من لقاء تليفزيوني قديم له، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت رسالة مؤثرة له، عبرت خلالها عن حبها واشتياقها الشديد لها.

رجاء كتبت: “أطيب قلب وأنقي روح شريك عمري زوجي وحبيبي وصديقي وحارس مرمي قلبي زي ما كنت بقولك وحشتني وحشتني اوي اوي يا حسن الله يرحمك صوتك وانا بسمعه دلوقتي حسه بسعاده مش طبيعيه”.

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وتزوجت رجاء الجداوي، مرة وحيدة في حياتها من حسن مختار، وكانت وقتها في مقتبل حياتها الفنية وجاء تعارفهما بالصدفة خلال تقديمها احد العروض بالخارج، وتزامن وقت مشاركته مع مباريات منتخب مصر خارجًا، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة، والتي لا تفارقها هي وحفيدتها الوحيدة أيضًا رضوى.

ويعتبر حسن مختار، أول مدرب حراس مرمى يعتمد على العلم والتكنولوجيا في التدريب وربما يكون صاحب براءة اختراع تعيين مدرب لحراس المرمى في الأندية والمنتخبات بعد أن كان لا يتم الاعتماد على مدرب حراس وكانوا يدربون أنفسهم، وتوفي في 5 مارس عام 2016.