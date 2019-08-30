الإعلامية لانا الجندي تدخل القفص الذهبي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الإعلامية السورية لانا الجندي، شقيقة الفنانة ديمة الجندي، جمهورها بدخولها القفص الذهبي، حيث تزوجت من حبيبها الذي يدعى “عادل”.

لانا أعلنت هذا الخبر السعيد لجمهورها، بأن قامت بنشر صورة لعريسها وهو يلبسها خاتم الزواج، وكانت ترتدي فستان أبيض بسيط، بينما ظهر عريسها بإطلالة بيضاء أيضا.

الإعلامية السورية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “مبروك لقلبي.. مبروك لقلبك فَالَّذِي جَمَعَهُ اللهُ لاَ يُفَرِّقْهُ إِنْسَانٌ Just married”.

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الفنانة ديمة الجندي أعادت نشر الصورة، ووجهت تهنئة خاصة لشقيقتها وعريسها، بقولها: “ألف مبروك يا روح الروح الله يسعدكم ويسعدكم يا رب”.

والإعلامية السورية لانا الجندي هي شقيقة الفنانة السورية ديما الجندي، وتقدم برنامجا فنيا بعنوان “كواليس النجوم”، على شاشة سكاي نيوز عربية.

والإعلامية السورية لانا الجندي هي شقيقة الفنانة السورية ديما الجندي، وتقدم برنامجا فنيا بعنوان “كواليس النجوم”، على شاشة سكاي نيوز عربية.

ولانا الجندي عملت كمذيعة ومنتجة في قنوات MBC، ومحررة في مجلة “سيدتي”، وقد بدأت الكتابة في سن 14 عام، وأصدرت أولى مجموعاتها القصصية عام 1999 والتي حملت عنوان “رقصة الحياة”، وهي خريجة معهد العلوم السياحية التاجبع لجامعة دمشق.