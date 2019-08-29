رانيا يوسف تُعلِن إطلالتها بعملٍ جديد

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""الخليج 365"" من بيروت: أطلت الفنانة رانيا يوسف على متابعيها بخبرٍ عن عمل جديد ستظهر فيه بشخصية مختلفة على قناة MBC. حيث نشرت صورة جديدة لها وأرفقتها بتعليق: "شخصية عمل جديد حتتعرض ‏ على قناة Mbc". وسألت: "يا ترى حيبقى دور إيه"؟

وكان ملفتاً أن يرد عليها يعض المعلقين مطالبين بجزءٍ جديد من مسلسل" كأنه مبارح"، علماً أنها انتهت مؤخرًا من تصوير مشاهدها بمسلسل "مملكة إبليس" الذي يشاركها في بطولته كل من غادة عادل، وأحمد داوود، وسلوى خطاب وإيمان العاصي.



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