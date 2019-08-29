بإطلالة بنفسجي.. رانيا يوسف تُزيح الستار عن أحدث أعمالها

كشفت النجمة رانيا يوسف ،عن أحدث أعمالها، حيث نشرت صور إطلالاتها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وظهرت من خلالها مرتدية فستانا باللون البنفسجي. ومن المقرر أن يتم عرض مسلسلها "مملكة إبليس"، عبر شاشة قناة إم بي سي، في شهر أكتوبر المقبل. ومسلسل "مملكة إبليس" من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، وبطولة كلِ من رانيا يوسف، غادة عادل، إيمان العاصي،و سلوى خطاب، وأحمد داود، أسماء جلال، محمود الليثي، كريم قاسم، محمد جمعة، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد طلعت، علاء أحمد حسن، هشام قدري، محمد سويدي، صبري فواز. وبطولة كلِ من رانيا يوسف، غادة عادل، إيمان العاصي،و سلوى خطاب، وأحمد داود، أسماء جلال، محمود الليثي، كريم قاسم، محمد جمعة، خالد أنور، نانسي صلاح، أحمد طلعت، علاء أحمد حسن، هشام قدري، محمد سويدي، صبري فواز. Advertisements

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