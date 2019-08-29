رانيا يوسف تتفاءل بيوم التلات على طريقة عمرو دياب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية رانيا يوسف، لجلسة تصوير جديدة ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “توتير”، عبرت من خلالها عن تفائلها من يوم الثلاثاء.

رانيا يوسف، علقت على صور الجلسة قائلة: “يوم الثلاثاء مش نحس زي ما ناس كتير بتقول عنه، بأيدينا نخلي كل الأيام حلوه وجميلة، ده حتى عمرو دياب ندهوله ثلاث بنات في اليوم ده”.

من ناحية أخرى، تشارك رانيا يوسف، في بطولة مسلسل “الآنسة فرح” ويشاركها البطولة أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول ومن المنتظر عرضه فى الموسم الشتوي.

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“الآنسة فرح” مأخوذ من مسلسل أمريكي بعنوان “​Jane the virgin​” وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW بداية من عام 2014.

يُذكر أن رانيا يوسف شاركت مؤخرًا في الفيلم الروائي القصير “ليلة حب” من تأليف رانيه البشبيشي، وسيناريو ‏وإخراج رضا عبدالرازق، وتظهر فيه رانيا يوسف بالنقاب، وتدور قصته حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد فترة غياب ‏طويلة تتجاوز العشر سنوات، ليكتشفوا أن حياتهم وشخصياتهم اختلفت تماما، ويغلف أحداث الفيلم إطارا من ‏التشويق والأكشن‎.

كما تستكمل تصوير مشاهدها المتبقية من مسلسل “مملكة إبليس” والذي يجمعها بغادة ‏عادل، وأحمد ‏داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري ‏فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، من ‏تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق ‏الجنايني‎