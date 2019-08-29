شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شيرى عادل تتجاوز أزمة انفصالها عن معز مسعود مع والدتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أيام قليلة من إعلان الفنانة شيرى عادل انفصالها عن الداعية معز مسعود، ظهرت شيرى فى صور تجمعها بوالداتها فى إطلالة جذابة ارتدت فيها كاب ونظارة شمس .



شيرى مع والدتها

جاء انفصال شيرى عادل عن الداعية معز مسعود، بعد زواج دام عام تقريبا، حيث تزوجا فى شهر يوليو من عام 2018 بينما تم الطلاق بينهما فى يوليو هذا العام ولكن تأخرا فى إعلان الخبر لوسائل الإعلام.



شيرى

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وانتشرت خلال الأشهر الماضية، أخبار انفصال شيرى عادل عن زوجها معز معز مسعود إلا أنهما فى كل مرة يخرجان وينفيان هذه الأخبار ويؤكدان أنها شائعات، إلا أن المرة الأخيرة والتى كانت قبل شهرين كانت الأخبار صحيحة رغم نفيهما بنشر فيديو يجمعهما ساخرين مع خبر الطلاق الأخير.

وتزوجت شيرى عادل من الداعية معز مسعود وسط بعد تعاونهما فى شهر رمضان قبل الماضى فى مسلسل "السهام المارقة" الذى أنتجه معز وقامت بشيرى ببطولته، وذلك وسط جدل كبير نظرا للاختلاف الفكرى بينهما وطبيعة عملهما الأولى فنانة والآخر داعية داعية الا أنهما تحديا كل ذلك وتزوجا وفى النهاية لم تستمر الزيجة أكثر من عام.