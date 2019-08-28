كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 08:58 مساءً - تداول ناشطو مواقع التواصل فیديو للنجمة إلیسا قبل 19 عاماً، تقريبًا، في لقاء تلفزيوني على قناة المستقبل، وظهرت إليسا بلوك غريب وتسريحة شعر كانت تعد جريئة بوقتھا.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا كيف كانت إليسا قبل 19 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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