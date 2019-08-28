قرار بحظر ظهور ريهام سعيد على وسائل الاعلام

كتب امير فتحي في الأربعاء 28 أغسطس 2019 08:58 مساءً - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر الذي يرأسه الكاتب المصري مكرم محمد أحمد، حظر ظهور الإعلامية المصرية ​ريهام سعيد​ على كافة وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة لمدة عام، وذلك على خلفية تصريحاتها المسيئة للأشخاص الذين يعانون من السمنة، اذ انها قالت في برنامجها “صبايا” : “الناس التخينة ميتة، عبء على أهلها وعلى الدولة، وبيشوهوا المنظر”.

الجدير ذكره ان ادارة شبكة قنوات الحياة المصرية قررت ايقاف برنامج “صبايا”، واشارت الشبكة الى أنها حريصة على احترام مشاهديها، وترفض اي اهانة او اساءة لهم.