الذايدي: السعودية والإمارات تتصديان للتهديدات الإيرانية في اليمن

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

أكد عدد من الكتاب السعوديين على أن معركة اليمن كشفت عن أهمية التعاون الإماراتي السعودي بشكل جلي.

وقال الكاتب السعودي مشاري الذايدي إن الأزمة اليمنية الحالية، بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي، كشفت عن علل يجب علاجها.

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وأشار في مقال له بصحيفة “الشرق الأوسط” إلى أن الغاية من وجود التحالف بقيادة السعودية، ومعها الإمارات ودول أخرى، هو هزيمة الانقلاب الحوثي، وإعادة الحكم الشرعي لليمن والتصدي للتهديد الإيراني.

وقال الذايدي إن “هذا التهديد (الانقلاب الحوثي) يؤكد أن السعودية والإمارات تواجهان معركة مشتركة في اليمن للتصدي للحوثي الذي يغرف من ماء الخميني وخامنئي ونصر الله وأمثالهم.

ووجه الكاتب حديثه للمجلس الانتقالي الجنوبي قائلاً: “يجب على هذا المجلس الاستجابة الفورية للدعوة السعودية إلى مؤتمر جدة، التي أطلقتها قيادة التحالف العربي، ومناقشة كل الأمور هناك على طاولة جدة، كل الأمور، لكن تحت سقف هذه المعركة الواضحة التي لا يجوز تشتيت الأنظار عنها بمعارك وهمية في أي موقع.