فيديو: أنجيلا بشارة طليقة وائل كفوري في لقاء حصري وخاص لمجلة الخليج 365 هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أغسطس 2019 10:38 صباحاً - لا نعلم الأسباب الحقيقية وراء طلاق الفنان وائل كفوري وزوجته أنجيلا بشارة، التي تبقى من الخصوصيات التي نحترمها، ولكن كل ما نعلمه أنه بعد زواج دام 9 سنوات خرجت أنجيلا بشارة إلى الضوء، وأطلقت تصريحات تارة هادئة وطوراً غاضبة استدعت الكثير من الجدل وردود الفعل من الطرفين.

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أنجيلا بشارة هي الزوجة التي لم تكن تظهر إلى جانب زوجها أو حتى يراها الناس مثلها مثل باقي النساء المتزوجات اللواتي يظهرن إلى العلن ويعشن حياة طبيعية. صورة واحدة فقط تسربت لها أثناء زواجها، وأحدثت ضجة حينها. عاشت حياة غامضة داخل الفيللا التي يملكها وائل كفوري في أعالي منطقة غزير البعيدة إلى حد ما عن التجمعات السكنية. ووراء الجدران لا يعلم الكثيرون عن الحياة التي عاشتها أنجيلا مع زوجها وابنتيها؛ لأنها كانت مغيبة تماماً ولا مجال حتى لتحليل طبيعة العلاقة بينهما؛ كونهما لا يظهران معاً أسوة بباقي الأزواج المشاهير مثل راغب علامة ووليد توفيق وعاصي الحلاني الذين نراهم كثيراً بصحبة زوجاتهم.

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بعد الطلاق الذي أحدث ضجة واسعة خرجت أنجيلا إلى الأضواء، وأنشأت حساباً لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وباشرت نشر بعض الصور مع رسائل حملت في طياتها الكثير من التأويل. وهي اليوم تطل عبر مجلة "الخليج 365" في أول لقاء خاص وحصري ومقابلة مصورة تـكشف فيه الكثير من الحقائق، وتوجه رسائل إيجابية إلى طليقها، وتتحدث عن تجربتها وابنتيها؛ حيث تتطلع أنجيلا إلى مرحلة هادئة ومستقرة ما بعد الطلاق. وتقول لوائل كفوري ما كانت تردده على مسامعه طيلة 10 سنوات: "ما حدا رح يحبك قدي"!



ترقبوا مقابلة أنجيلا بشارة الحصرية هذا الأسبوع في العدد رقم 2008 الذي سيصدر يوم الأربعاء في 28 أغسطس 2019.

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