خاص "الفن"- سر تواجد رانيا يوسف في الساحل الشمالي رغم إرتباطها بتصوير "الأنسة فرح"خاص "الفن"- إنتهاء...

ميرنا وليد - بيروت - تتواجد الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ حالياً في ​الساحل الشمالي​، لإستكمال إجازتها الصيفية.

وعلم موقع "الفن" أن تواجد يوسف في الساحل الشمالي، رغم إرتباطها بمسلسل "​الأنسة فرح​"، والذي يتم تصويره في الوقت الحالى، بسبب إنتهائها من تصوير مشاهد الديكور الأول لها، والذي كان عبارة عن منزل والدتها في الأحداث، أما الديكور الذي يتم التصوير فيه حالياً فلا يتضمن مشاهد خاصة بيوسف، ولذلك سافرت الى الساحل لإستكمال إجازتها.

"الأنسة فرح" من بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، ومريم الخشت، وإخراج أحمد الجندي.

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