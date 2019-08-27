بعد عمرو دياب.. رانيا يوسف تتغزل في "يوم التلات" بإطلالة جذابة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، مجموعة صور لها، ظهرت خلالها مرتدية فستانًا أبيض واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على كتفيها، وميكاجًا هادئًا.

وعلقت "يوسف"، على الصورة قائلة: " يوم الثلاثاء مش نحس زي ما ناس كتير بتقول عنه، بأيدينا نخلي كل الأيام حلوة وجميلة، ده حتى عمرو دياب ندهوله ثلاث بنات في اليوم ده".

أغنية "يوم تلات" تُعدد ثالث أغاني الهضبة عمرو دياب، ضمن ألبوم "أنا غير" المقرر طرحه الفترة القادمة، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي.