شاهدوا بالمستندات.. ياسمين نيار تقاضي عصام كاريكا بتهمة النصب والتحرش.. والأخير يرد

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 27 أغسطس 2019 12:53 مساءً - تقدمت المطربة الجزائرية ياسمين نيار بشكوى رسمية للقضاء المصري ونقابة المهن الموسيقية، ضد الفنان عصام كاريكا، بتهمة النصب عليها في أغنية “الواد الحريف”، والتحرش بها عندما طالبت بحقوقها.
ووكلت ياسمين محامي بمصر للتقدم بشكوى رسمية للقضاء، لإلزام عصام كاريكا بسداد مبلع ثلاثة آلاف دولار، العربون الذي تقاضاه منها بسبب الأغنية.
ومن جانبه كشف كاريكا، حقيقة ادعاء ياسمين بنصبه عليها في أغنيتها “الواد الحريف”، من ألحانه وكلمات أحمد شريف وتوزيع زيزو.
وأكد أنه تقاضى من الفنانة الجزائرية مبلغ ثلاثة آلاف دولار كعربون مبدئي للأغنية، وأنه امتنع عن تسليم سيشن الأغنية لها كاملاً حتى يحصل على خمسة آلاف دولار، لم تقم بسدادها من إجمالي المبلغ المتفق علية ثمانية آلاف دولار.
وأوضح أن نيار تهربت من سداد باقي المبلغ، قائلة له: “أنا اعتزلت الفن ومش عاوزة الأغنية ورجعلي باقي فلوسي”، مبيناً أنه عندما رفض إرجاع العربون لها للبدء في تسجيل الأغنية، وكلت محامياً لها بمصر أخبرها أن ترفع عليه قضية تحرش لأن جميع الحقوق معه.
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