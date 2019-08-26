حلا شيحة كما لم ترونها من قبل.. جلسة تصوير جريئة تعرضها لانتقادات جارحة

كتب امير فتحي في الاثنين 26 أغسطس 2019 08:51 مساءً - خضعت الفنانة حلا شيحة لجلسة تصوير جديدة لصالح إحدى المجلات العربية، لتتعرض على إثرها لموجة من التعليقات السلبية فور تداول صورها.

حلا شيحة أطلت في أحدث جلسة تصوير كما لم ترونها من قبل منذ قرار عودتها للفن، جاءت إطلالاتها صيفية متنوعة، فأطلت في إحدى الصور بفستان سهرة أبيض اللون ناعم التصميم.

كما ظهرت حلا شيحة في صورة أخرى ترتدي تيشيرت Crop مخطط مع تنورة كحلي مفتوحة من الأمام كشفت ساقيها، وفي لقطة أخرى ظهرت بتنورة وتوب Crop وهي ممددة على “شازلونج”.

وجاءت جلسة تصوير حلا شيحة بالتعاون مع المصورة بيلو حسين، أما تنسيق الأزياء فكان بمساعدة سحر وميساء عزب، والمكياج على يد خبيرة التجميل دنيا صدقي.

اكتفت حلا شيحة بنشر صورتين فقط من أحدث جلسة تصوير على انستقرام، ويبدو أنها اختارت أكثر صورتين ترتكز على تفاصيل الوجه، مع حرصها على غلق خاصية التعليقات حتى لا تتعرض لانتقادات، إلا أنه ورغم ذلك انهالت عليها الانتقادات الجارحة بعد انتشار صور جلسة التصوير.

أبدى البعض اعتراضه على جلسة تصوير حلا شيحة، التي اعتمدت فيها على إطلالات جريئة كشفت عن ساقيها والبطن، واعتبروا أنها المرة الأولى منذ عودتها للفن وهي تطل هكذا على الجمهور.

بينما دافع محبو حلا شيحة عنها مطالبين من منتقديها بالكف عن كتابة التعليقات الجارحة، فكل شخص مسؤول في النهاية عن تصرفاته.

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة هو مسلسل “زلزال” الذي شاركت في بطولته مع الفنان محمد رمضان وعرض في رمضان 2019.

Advertisements