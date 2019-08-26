شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التحرش.. تايلور سويفت لن تتحرك من دون كاميرات مراقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة الأمريكية، تايلور سويفت، أنها لا تتحرك الآن من دون وجود كاميرات مراقبة، تحيط بها من كل جانب وزاوية، وذلك بعد حادثة التحرش الجنسي بها في العام 2013.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء جاء خشية تعرضها لمزيد من عملية التحرش الجنسي في أي مكان، بما في ذلك أثناء اللقاء أو في الشوارع، مشددة على أن الاعتداء أو التحرش الجنسي "مؤلم".

وكانت تايلور سويفت، رفعت دعوى قضائية ضد منسق الأغاني من كولورادو ، ديفيد مولر بتهمة التحرش بها، وفازت بالقصية عام 2017.

Advertisements

وقالت سويفت ، إنها رفت مستوى الأمان لديها ، بحيث أنه "إذا حدث أي شيء من هذا القبيل مرة أخرى، يمكننا إثبات ذلك من خلال لقطات فيديو من كل زاوية".

وأضافت الفنانة الأمريكية، البالغة من العمر 29 عاما، إنها لم تكن ترغب إطلاقا في الكشف عن "الاعتداء المؤلم" ، الذي تعرضت له على يد مولر، بحسب ما ذكر موقع فوكس نيوز الإخباري.