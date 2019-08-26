بعد الاعتداء عليها.. تايلور سويفت تثبت كاميرات على ظهرها لمواجهة التحرش!

متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت المغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، أن لديها كاميرات أمنية مسلطة على ظهرها في كل حفل لها، بعد تعرضها لاعتداء جنسي في عام 2013، بحسب ما قالت في حديث لصيحفة “الغارديان”.

وقالت الفنانة البالغة من العمر 29 عاماً، إنها تعرضت من قبل لاعتداء من الدي جي “ديفيد مولر”، أثناء تصويرها في مركز “بيبسي” في كولورداو ورفعت ضده قضية، وحُكم لصالحها في أغسطس 2017، ولم يجبر إلا على دفع دولار رمزي كعقوبة قبل شهرين من إطلاق حملة “#MeToo”.

وقالت تايلور: “إذا تكرر هذا، يمكنني إثبات ذلك من خلال لقطات فيديو من كل زاوية”، ولا تلوم سويفت حارسها الشخصي السابق على ما حدث وعدم قيامه بأي شيء، ولكن تلوم “مولر” الذي اعتدى عليها.

وعندما سألتها الصحيفة عن شعورها بفقدان “مولر” لوظيفته بسبب الادعاءات، قالت “سويفت”: “لن أشعر بالذنب، لأني لم أكن أنا المخطئة”، وأضافت: “ليس لدي أي مشاعر شخصية تجاه مولر، ولا أعرفه، ولكن ما فعله كان حقيراً”.