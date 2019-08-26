تراند اليوم : مطربة جزائرية تتهم مطربا مصريا بالتحرش الجنسي وهو يرد : نصابة...

خناقة فنية عنيفة نشبت بين مطرب مصري شهير ومطربة جزائرية معروفة على خلفية النزاع حول أغنية جديدة ، حيث اتهمت الجزائرية المطرب المصري بالتحرش الجنسي معها ، وأنه صعد المشكلة بعد أن كشفته ورفضت تحرشه ، بينما نفى الأخير هذه التهمة وقال أنها للتغطية على نصبها ، حسب قوله .

ورد الملحن والمطرب المصري المعروف عصام كاريكا على تصريحات المطربة الجزائرية ياسمين نيار والتي اتهمته فيها بالنصب عليها عندما توجهت الى مصر للتحضير لأغنية باللهجة المصرية و تعاقدها معه مقابل مبلغ ثمانية آلاف دولار.



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وقال كاريكا “إنه في البداية تقدم بدعوى في السفارة الجزائرية ضد ياسمين يتهمها بالنصب، ويطالبها فيها باستكمال تعاقدها ودفع باقي المبلغ المتفق عليه وهو 5000 دولار، ولكنها تهربت ولم تدفع له باقي المبلغ”.



وأضاف أن الأغنية التي تتحدث عنها موجودة بالفعل وعلى استعداد أن يقدمها لها كما كان متفق عليه وذلك بشرط دفع باقي المبلغ المتفق علية وهو 5000 دولار وذلك من 8000 دولار، مؤكدا أنه لا ينكر أنه حصل على 3000 دولار ولكنه يريد الحصول على باقي أجزاء المبلغ المتفق عليه، حيث تحدث مع النجم هاني شاكر نقيب الموسيقيين وقولت له :”تجيب باقي فلوسي تأخذ الأغنية”

وأشار كاريكا، إلى أن هذه المطربة مثال سيء للغاية ويسئ لكل الجزائريين خاصة أنه تعامل مع العديد منهم وكلهم في قمة الذوق والاحترام ولم يحدث مع أحد أي مشاكل من قبل، موضحا أن فكرة التحرش الجنسي التي تتهمني بها والتي تتحدث عنها مفبركة وليس لها أي أساس من الصحة وإنما تريد فقط تشوية صورتي ولكن الجميع يعمل من هو عصام كاريكا.

وأكد كاريكا انه تعاقد مع كل من النجم راغب علامة وصابر الرباعي وإليسا ولطيفة على القيام بتلحين العديد من الأغاني التي سيتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة .