رانيا يوسف تغزو الساحل الشمالي بالبكيني.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقضي الفنانة المصرية رانيا يوسف، عطلتها الصيفية برفقة ابنتيها في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

رانيا يوسف، تحرص خلال الفترة الأخيرة على نشر صور وفيديوهات من يومياتها عبر صفحاتها لعى مواقع التواصل الاجتماعي، وكان أخرها صور لها وهي ترتدي مايوه بكيني وارتدت فوقه كاش مايوه شفاف، وذلك عبر خاصية الاستوري، في صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

كما نشرت رانيا يوسف، فيديو وصور تظهر بها مع أصدقائها في حفلات أو على الشاطئ، وكان آخرها ظهورها مع الفنان المصري حسين غهمي وزوجته الإعلامية فاتن موسى، خلال مشاركتهما في إحدى الحفلات الفنية والتي رقصت فيها على أنغام الموسيقى.

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يُذكر أن رانيا يوسف شاركت مؤخرًا في الفيلم الروائي القصير “ليلة حب” من تأليف رانيه البشبيشي، وسيناريو ‏وإخراج رضا عبدالرازق، وتظهر فيه رانيا يوسف بالنقاب، وتدور قصته حول مجموعة من الأقارب يلتقون بعد فترة غياب ‏طويلة تتجاوز العشر سنوات، ليكتشفوا أن حياتهم وشخصياتهم اختلفت تماما، ويغلف أحداث الفيلم إطارا من ‏التشويق والأكشن‎.

كما تستكمل تصوير مشاهدها المتبقية من مسلسل “مملكة إبليس” والذي يجمعها بغادة ‏عادل، وأحمد ‏داود، وإيمان العاصي، وخالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي، وسلوى خطاب، وصبري ‏فواز، ومحمد جمعة، وأسماء جلال، من ‏تأليف محمد أمين راضي وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق ‏الجنايني‎