ظهرت الفنانة الكويتية أبرار في مقطع فيديو جديد تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. وبدت فيه وهي تشاهد عبر هاتفها صوراً لزينة ومجوهرات خاصة بالعرائس. وتعليقاً على الصور أشارت إلى رغبتها في أن تصبح عروساً لافتة إلى أن هذه المظاهر لم تكن تتوفر في فترة زواجها.

وأضافت ممازحة: “على أيامنا ما كان في كده ليش؟ أنا اعترض أبي عرس ثاني. بتزوج بعد مرة. لا شكلي فيه الرابعة. راجلي للحين على ذمته أنا”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الفنانة أبرار الكويتية تعلن رغبتها في الزواج وهي على ذمة زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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