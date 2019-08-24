رانيا يوسف عن فيديو رقصها في الساحل: "طبيعي أني أقضي وقت ممتع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، مقطع فيديو، ظهرت خلاله وهي ترقص على عدد من الأغنيات برفقة الفنان مصطفى فهمي وزوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى، خلال تواجدهم بالساحل الشمالي.

وعلقت يوسف، على الفيديو قائلة: "أنا أيضا شخص عادي، ومن الطبيعي أن أقضي وقتا ممتعًا مع عائلتي".

وتنتظر رانيا يوسف عرض مسلسل "مملكة إبليس"، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى، الذي سيعرض عبر شاهد بلس.