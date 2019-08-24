كتب امير فتحي في السبت 24 أغسطس 2019 04:41 مساءً - هنأ الفنان اللبناني رامي عياش، اليوم السبت، زوجته داليدا عياش بمناسبة عيد ميلادها بطريقة مبتكرة. فقد نشر رامي عياش عبر حسابه على انستغرام، صورة زوجته، وعلق عليها كاتبًا الحديث النبوي: “إنما النساء شقائق الرجال، ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم – عن رسول لله صلى الله عليه وسلّم”. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر رامي عياش يستشهد بحديث نبوي لمعايدة زوجته بعيد ميلادها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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