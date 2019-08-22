فيفي عبده بملابس ملفتة على البحر تثير عاصفة من التعليقات

كتب امير فتحي في الخميس 22 أغسطس 2019 11:54 مساءً - أثارت الفنانة المصرية فيفي عبده عاصفة من التعليقات بين جمهورها بسبب صورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

فيفي ظهرت في الصورة من الخلف، وظهرت فيها وهي ترتدي توب قصير وجيب قصيرة جدا، وتمنت لجمهورها أوقاتا سعيدة.

الفنانة تلقت عدد من التعليقات السلبية على الصورة، واعتبرها الجمهور صورة غير لائقة ولا تتناسب مع سنها، ولم تلتفت فيفي عبده لهذه الانتقادات، ولم ترد عليها.

فيفي أصبحت أكثر نشاطا على موقع «أنستجرام»، فتنشر صورها باستمرار من الساحل الشمالي، حيث تقضي أجازتها الصيفية هناك.

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الفنانة المصرية سببت عاصفة من الجدل مؤخرا بعدما أعلنت عودتها للرقص، وقالت فيفي إنها مازالت قادرة على العطاء وتقديم المزيد للجمهور، وذلك من خلال مؤتمر كبير.

وكانت فيفي عبده، قد تعاقدت على عدد من الحفلات الفنية وذلك بمناسبة عيد الأضحى في مجموعة من الفنادق الكبرى، وذلك بعد عودتها للرقص من جديد بعد اعتزال دام لسنوات طويلة، وشاركت في عيد الفطر، في إحياء عدد من الحفلات.