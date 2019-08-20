والدة حلا الترك تتغير بالكامل بعد نزع الحجاب.. شاهدوا كيف استعرضت جمالها!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 11:54 مساءً - نشرت منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، صور لها بعد خلع حجابها عبر حسابها بسناب شات.

وظهرت والدة حلا، بشعر قصير مسرح بشكل متموج، بشكل مغاير تماما لما كانت عليه بالحجاب. وقامت بالتقاط صورة سيلفي لها معربة عن إعجابها بشكلها، معلقة: ” ما شاء الله، لا فلتر ولا ميكاب وكلشي “.

ونالت إطلالة السابر الجديدة إعجاب البعض بالتغييرات الجذرية التي حدثت في مظهرها.