فيديو.. لطيفة: مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع لا يحبني وما قاله بحق جورج وسوف معيب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 20 أغسطس 2019 06:41 مساءً - بعد تغييبها القسري عن مهرجان قرطاج، بدت الفنانة لطيفة متحاملة على مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع الذي لم يبرمج حفلة لها هذا العام. فتدخل وزير الثقافة وبرمج اسمها لتشارك في مهرجان قرطاج على خلفية رسالة وجهتها إليه عبر صفحتها على "تويتر" طالبت فيها وزير الثقافة التونسي أن يمنحها إجابة عما يحدث معها منذ 9 سنوات، وتساءلت عمن يقف وراء هذه الحرب وما هي أسبابها.

وكررت اعتذارها إلى جمهورها وأبناء وطنها في تونس، واختتمت تغريداتها قائلة "من له مصلحة في تغييبي عن جمهوري في تونس"؟



خلال تواجد "الخليج 365" في تونس لتغطية فاعليات مهرجان قرطاج، التقت بها في لقاء طويل سينشر في "الخليج 365". واخترنا منه الآن الجزء الذي تضمن رداً وعتباً وتحاملاً منها على مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع .





في اللقاء الأخير لمدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع في إذاعة موزاييك قال : "إن الفنان صابر الرباعي هو الفنان التونسي الوحيد الذي تعتبر تذاكر حفلاته في مهرجان قرطاج مباعة". هل يسبّب لك هذا الكلام إحراجاً كونك فنانة تونسية؟



هذا رأيه . أصلاً الكلمة التي قالها مدير المهرجان على أن صابر الرباعي هو الفنان الوحيد الذي تعتبر تذاكر حفله مباعة، كلمة لا تقال خاصة أن هناك أسماء فنية تونسية كبيرة شاركت عدة مرات وغنت على مسرح قرطاج مثل أمينة فاخت ،لطفي بشناق، صوفيا صادق. قالت لطيفة متسائلة:" هل جمهور هؤلاء لم يملأ مسرح قرطاج ؟ دعي لطيفة جانباً لن أتكلم عن نفسي . ربما مختار الرصاع لا يحب لطيفة وأعتقد أنه لا يحبني . هو حر أنا لا تربطني به أي علاقة. هو حر برأيه بي. لكن عندما يتكلم عن الفنان جورج وسوف العملاق أطال الله في عمره، هذه المدرسة الفنية الرائعة، ويقول عنه "عندما يموت نكرمه". هل ثمة أحد يقول مثل هذا الكلام؟ كلامه هذا قد يسيء إلى تونس وإلى 12 المليون تونسي وإلى محبيه وإلى آلاف الفنانين والمبدعين التونسيين". واسترسلت الفنانة لطيفة في ردها على مدير المهرجان مختار الرصاع قائلة : "إليسا لا تعجبه ، لطيفة لا تعجبه . ولكن مهرجان قرطاج ليس ملكه وأنا لم أتِ أقدم حفلاً في داره لكي لا أعجبه . أنا أتيت لأغني لأهلي ولجمهوري في تونس الذين لهم حق عليّ ولي حق عليهم وواجب عليّ المشاركة في مهرجان قرطاج . ما قاله مختار الرصاع عيب.



لا أعرفه

هل اتصلت به للوقوف حول اللغط الحاصل بينك وبينه؟

لا. أنا لا أعرفه.



لكنه مدير مهرجان قرطاج ؟ كيف تقولين إنك لا تعرفينه؟



ليس ثمة علاقة بيني وبينه . يوم حفلي في قرطاج وفي نهاية الحفل قدم لي وزير الثقافة درعاً وشهادة مهرجان قرطاج. في حين أن مختار الرصاع مدير المهرجان لم يلق عليّ حتى التحية.



ما السبب الذي دفعه ألا يسلمك درع المهرجان؟

ياليت تعرفين أنت السبب منه وتخبريني عنه. ولن أنسى لك هذه الخدمة طوال عمري.



ترقبوا غداً رد مهرجان قرطاج مختار الرصاع على لطيفة

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