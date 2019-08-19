الفنان الكويتي فهد عبدالأمير يرزق بتوأم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

رزق الفنان الكويتي الشاب فهد باسم عبدالأمير بطفلتين توأم من زوجته.

الفنان الكويتي شارك جمهوره بصورة له وهو يحمل طفلتيه على ذراعيه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، إلا أنه حرص على إخفاء ملامح وجهيهما.

فهد أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. الحمد لله يارب.. الله رزقني بأجمل هدية ( الريم & جمانة ) عسى الله يرزقكم جميعاً الذرية الصالحة”.

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والده الفنان باسم الأمير نشر صورة أخرى لابنه وهو يحمل طفلتيه، وعلق عليها بقولها: “الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمدلله علي تمام النعمه واكتمال المنه رزق ولدي فهد بتوئم بنات ٠ يتربون ابعزك يبا”.

وكان الفنان الكويتي الشاب فهد باسم عبدالأمير قد احتفل بزفافه، مساء السبت 4 مايو عام 2016، بحضور عدد كبير من النجوم.

فهد نشر مجموعة صور من زفافه على حسابه الخاص، ووجه الشكر لكل من حضروا، بقوله: «كل الشكر حق كل الي احضروا العرس و كل ربعي و كل المطربين و الفنانين الي ماقصروا معاي.. الحمد لله يارب».