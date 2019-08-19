أزمة صحية تحرم رانيا يوسف من الاستمتاع بإجازة العيد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف عن تعرضها لأزمة صحية مؤخراً حرمتها من الاستمتاع بإجازة عيد الأضحى.

رانيا نشرت صورة مكتوب عليها: “هونها يا الله”، وعلقت عليها بقولها: “عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق الذي يقود إلى الصحة، هي طريق الإعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم”.

الفنانة المصرية أضافت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بأجازه العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بها، ولازم أرجع الشغل قريب”.

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رانيا عادت وحذفت هذا المنشور بشكل مفاجئ، وهو ما أثار تعجب جمهورها وتساءلوا عن السبب.

وتنتظر الفنانة المصرية رانيا يوسف عرض مسلسلها “مملكة ابليس”، والذي انتهت من تصويره، وهو من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى و يشارك فى بطولته غادة عادل، سلوى خطاب، أحمد داوود، ايمان العاصى، خالد أنور، محمود الليثى، أسماء جلال، نانسى صالح، وضيوف شرف منهم ناهد السباعى وفيدرا.