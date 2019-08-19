رانيا يوسف تتعرض لوعكة صحية.. وتعلق: “هونها يا الله”

كتب امير فتحي في الاثنين 19 أغسطس 2019 03:50 مساءً - كشفت الممثلة المصرية ​رانيا يوسف​ عن تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، جعلتها أن لا تستمتع بإجازة العيد، ونشرت صورة كتبت فيها “هونها يا الله”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه:”عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق التي تقود إلى الصحة، هي طريق الإعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم ، الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بأجازة العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بيها ، ولأزم ارجع الشغل قريب”

وبعد قليل عادة وحذفت هذه الصورة.يشار إلى أن يوسف تستعد للبدء في تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل “الآنسة فرح”، والمقرر أن يتم عرضه خارج الموسم الرمضاني المقبل.