"رفعتوا راسنا".. رانيا يوسف تعلق على فوز مصر بكأس العالم لناشئي اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
هنأت الفنانة رانيا يوسف، عبر صفحتها الرسمية في موقع "انستجرام"، منتخب مصر لناشئي كرة اليد، عقب فوزه ببطولة كأس العالم، أمس الأحد.
وكتبت رانيا: "مبروك منتخب مصر بطل العالم لناشئي اليد، رفعتوا راسنا".
وحقق منتخب مصر لكرة اليد، بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.
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