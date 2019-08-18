رانيا يوسف تكشف عن تعرضها لأزمة صحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

كشفت الفنانة رانيا يوسف، عن تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، أفسدت استمتاعها بإجازة عيد الأضحى.

وكتبت رانيا عبر حسابها على"إنستجرام" قائلة: "عندما نقع في المرض يكون قطار الطبيعة قد خرج عن سكته، بسبب فقدان توازن جسدي أو روحي، والطريق التي تقود إلى الصحة، هي طريق الإعتدال، والروح السليمة في الجسم السليم".

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وأضافت :"الأيام الأخيرة معرفتش استمتع بأجازه العيد وده بسبب أزمة صحية مريت بها، ولازم أرجع الشغل قريب".

يذكر أن رانيا يوسف انتهت من تصوير مسلسل "مملكة إبليس"، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.